دعاء يوم 12 رمضان- دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022 مستجاب، تعد الأدعية من أعظم الأعمال إلى جانب الصلاة من أجل كسب الحسنات والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، كما أن الدعاء في شهر رمضان المبارك، يكون مستجاب بإذن الله، وخاصة في أوقات الفجر وما قبل الإفطار، وهو ما يحتم على المسلمين في جميع أنحاء الأرض، الإكثار من الدعاء في أيام وساعات الشهر الفضيل، فهو يفرج الكروب والهموم، ويزيد الرزق، ويحفظ النعم من زوال، ما إنه يحث أمنيات الداعي، فالله سبحانه وتعالى يسمع الداعي إذا دعاه.

أفضل دعاء يوم 12 رمضان

ولأهمية الأدعية في الأيام العادية عامة، وفي شهر رمضان على وجه الخصوص، تدفع المسلمين إلى البحث عن دعاء يوم 12 رمضان- دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022 مستجاب، والطلب من الله سبحانه وتعالى تيسير أمور المسلمين وتحقيق الامنيات، إذ إن دعاء رمضان يكون مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، فهم يبحثون عن أفضل دعاء يوم 12 رمضان، وهو ما تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشره عبر موقعها الإلكتروني، لتعم الفائدة ويحصل المسلمين على الأجر والثواب من الله.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022

ووفق ما يصدر عن رجال الدين والشريعة، فإن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022، له فضائل عظيمة للمسلم، ومن أفضل الأوقات التي نقوم بها بالدعاء لله تعالي هو في وقت صلاة الفجر وفي صلاة التراويح وأيضاً في الثلث الاخير من الليل، لهذا يحرص المسلمون على استثمار تلك الأيام الفضيلة، الدعاء لله سبحانه وتعالى.

دعاء 12 رمضان

وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عن دعاء 12 رمضان، وهو ما نرفقه لكم كما نرفق لكم كل أدعية أيام الشهر الفضيل عبر موقعنا الإلكتروني، إلا أننا نقتصر في هذه المقالة على نشر دعاء اليوم لاثاني عشر من شهر رمضان وفضائله.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ”.

ثواب الدعاء “مَنْ دَعَا بِهِ بدّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وغفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ”.