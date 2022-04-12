رسائل تهنئة عيد الفطر السعيد 2022 مية وللأهل والأصدقاء- نقدم لكم في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رسائل تهنئة لعيد الفطر السعيد 2022، هذه الرسائل التي تطوي من خلال المودة والمحبة والالفة والتهاني بقدوم العيد بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان المبارك ، ويفرح المسلمون بالعيد من خلال تبادل الزيارات والذهاب إلى الأماكن العامة والترفيهية، كنا سابقًا قد نشرنا العديد من المقالات حولرسائل تهنئة عيد الفطر السعيد 2022 رسمية وبعبارات قوية ، واليوم أعدنا نشرنا حتى يتمكن كافة المسلمون من المعايدة على اصدقائهم وأحبابهم ، وتابع معنا .

رسائل تهنئة عيد الفطر السعيد 2022 رسمية وللأهل والأصدقاء :

1. بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد نتقدم الى الله عز وجل بان يعيد علينا هذا الشهر سنين عديدة، يا رب لا تحرمنا اجر هذا الشهر وكل عام وانتم بألف خير ومحبة وسلام لنا ولكم يارب العالمين. وعيد سعيد.

2. الى كافة الاهل والاخوة والاصدقاء يسعدني ويسرني ان أتقدم لكم باحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الباري عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يعيده الله علينا وعليكم وأنتم بأتم الصحة والعافية، اخوكم "الاسم".

3. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

4. اهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير.

5. أصدقائي احبائي أقاربي نودع الشهر الفضيل ونستقبل عيد الفطر السعيد، أتقدم إليكم باسمي آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله عليكم بالمحبة والسلام كل عام وأنتم بخير وصحه وعافية.

6. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أتقدم لكم أيها الأصدقاء وللأمتين العربية والإسلامية، بأجمل التهاني والتبريك وأدعو الله ان يغفر لكم وان يعاد علينا ونحن بعزة ونصر أخوكم “الاسم”.

7. الى كل الاصدقاء والاحبة، اتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وكل عام وانتم بخير وسلام، وان يعود علينا العام القادم، وقد تحرر اسرانا ومسرانا.

8. يسرني ان اهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام وانتم بخير اخوكم "الاسم".

9. يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أن أزّف إليكم جميعا أحرّ التهاني وأطيب الأماني، ونسأل الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن الازدهار والرفاهية كل عام وأنتم بألف خير.

10. أتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب و المعلمين وزملائي وأساتذتي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

11. بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية.

احدث رسائل عيد الفطر السعيد 2022

1. قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنت بألف.

2. طالت مسافات السفر بين الاحباب واقول يا أغلى البشر جعلك بخير.

3. أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.

4. كتب من القلب كتاب بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير.

5. ما تحلمش اني اقولك عيد سعيد لكن هقولك شيء واحد أنت سعادة كل عيد.

6. باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

7. للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.

8. تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وأنتم بخير.

9. ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.

10. تهئنة مليانة ورد وفل … أرسلها قبل ما العيد يهل …علشان أكون قبل الكل.

11. مع قطرات الندى .. وما يحمله الورد من شذى .. عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى.

12. أكيد سبقني كتير …وقالوا كل عام وانت بخير … بس يارب تكون مني طعمها غير.

13. اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

14. انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد، فأتمنى من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

رسائل عيد الفطر

1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهني عائلتي واصدقائي والجميع الكرام بمناسبة العيد تقبل الله منا ومنكم وينعاد عليكم بالخير والبركة وغفر الله لنا ولكم.

2. أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة العيد المبارك وأتمنى من الله أن يحل السلام والتسامح بينهم.

3. اهني دولة "اسم الدولة" حكاما وشعبا بمناسبة عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا اعواما كثيره بالأمن والأمان اللهم احفظنا وكل عام وانتم بخير.

4. اهنئ الجميع بمناسبة العيد المبارك تقبل الله من الجميع من العايدين وكل عام وانتم بخير حال.

رسائل جميلة لعيد الفطر 2022

1. يسعدني ويشرفني بأن أهنئ الجميع بمناسبة حلول العيد المبارك أعاده الله علينا وعليكم بصحه وعافيه وامن وامان.

2. حبيت اهنئ وابارك لكل الأهل و الأصدقاء والزملاء بمناسبة حلول العيد المبارك عاده الله علينا و عليكم أعوام، و تحية لكم.

3. بمناسبة العيد المبارك على الامة الاسلامية و مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفين وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم.

4. اهنئ جميع الاحباب والاصدقاء بمناسبة العيد المبارك اعادة الله عليكم وعلى الامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات يا رب.