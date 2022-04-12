بالصور شاهد| أجواء الإفطار في رحاب المسجد الأقصى المبارك

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شاهد| أجواء الإفطار في رحاب المسجد الأقصى المبارك
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:40 م
12 ابريل 2022
أجواء الإفطار في رحاب المسجد الأقصى المبارك
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