العملات الرقمية: هبوط أسعار البيتكوين

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 12/4/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.85 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 4.97% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.07%، ما يعادل انخفاض قدره 0.23% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.22% لتسجل نحو 40,020 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.13% لتسجل نحو 3,010 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.33% لتسجل نحو 405 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.23% لتسجل نحو 0.704 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 7.21% لتسجل نحو 102 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.50% لتسجل نحو 0.9483 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.23% لتسجل نحو 84 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 3.44% لتسجل نحو 77 دولار.