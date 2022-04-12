مواجهات مع الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022، في قرية بدرس غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال بأن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، بينما لم تبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرر، اليوم الثلاثاء، تعزيز قواته قرب خطوط التماس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع ماكور ريشون العبري، بأن الجيش قرر زيادة قواته عند خط التماس مع الضفة، ونشر قوات هندسية ومعدات ثقيلة لإغلاق فتحات الجدار وتعزيزه بمقدار كتيبتين إضافيّتين.