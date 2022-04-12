بالصور الرابطة الإسلامية ومهجة القدس تنظمان وقفة دعم للأسرى في سجون الاحتلال بكلية الزيتونة شمال القطاع

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين و مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد لأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، في مقر كلية الزيتونة الجامعية شمال القطاع.

وحضر الوقفة التضامنية كلاً من : الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ تامر الزعانين ومسؤول ملف الجامعات في شمال غزة الأستاذ إياد عفانة وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية وطلبة الكلية.

وقال الزعانين : "إن قضية الأسرى هي قضية إنسانية، وقضية إجماع وطني وتحظى باهتمام كبير من قبل الشارع الفلسطيني، وأن هؤلاء الأسرى هم من ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل القدس والمقدسات والدفاع عن تراب فلسطين".

وأضاف الزعانين :"أن معاناة الأسرى مستمرة وتحديدًا بعد عملية الهروب من نفق الحرية في سجن جلبوع، وهذه المعاناة بسبب التفتيشات المستمرة والاقتحامات الليلية وانتهاك خصوصية الأسيرات من خلال تركيب كاميرات المراقبة وعدم وجود طبيبة نسائية في السجن، وافتقار الرعاية الطبية للأسرى فيما يسمى بعيادة سجن الرملة الذي هو عبارة عن مسلخ لقتل الأسرى.

وِأشار إلى، ارتفاع أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ليصل العدد إلى 4700 أسيرًا، من بينهم 34 أسيرة، و180 طفلًا، و700 أسيرًا مريض.

ودعا الزعانين الطلاب إلى دعم وإسناد قضية الأسرى من خلال إعطاء الأسرى مساحة في الأبحاث والمنشورات العلمية؛ من أجل توثيق معاناة الأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.









