ميلان يحسم صفقة اللاعب أوريجي نجم ليفربول

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي اتفق بشكل نهائي على التعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب موقع "سبورت ميدياست" الإيطالي، فإن البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، أتم اتفاقه مع فريق ميلان على عقد مدته 3 سنوات، على أن ينضم للفريق في صفقة انتقال حر، بدءًا من الصيف المقبل.

ويُشار إلى أنه ينتهي عقد أوريجي (27 عامًا) مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التفاوض معه بشأن التجديد، ما يعني أن رحيله عن أنفيلد أصبح مجرد وقت.

وأوضح الموقع أن ميلان أنهى اتفاقه مع أوريجي، على جميع شروطه الشخصية الخاصة بعقده في سان سيرو.

ولفت الموقع إلى أن أوريجي سيوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لموسم رابع، مقابل 3.5 مليون يورو عن كل موسم.