5 أشياء قد تؤدي للعمى تدريجياً.. تعرف عليها!

سلامة العين من أهم الأشياء التي يبحث عنها الإنسان دوماً؛ إلا أنه لا يلقي أغلبنا بالاً لسلامة عينه.

وما أن تحدث مشكلة تستدعي الخوف على العين، لكن العديد من الخبراء يرون أن اتباع بعض الإجراءات الصحية من شأنه الحفاظ على سلامة العين.

وأشار خبراء في مجال الصحة، إلى أن هناك بعض الأشياء والعادات قد تعرض العين للخطر ما يقود العين تدريجياً للعمى، ومن أبرز هذه الأشياء:

1- مرض السكري

يعتبر مرض السكري من أكبر مسببات الإصابة بالعمى من سن 18 إلى 64 عاماً، إذ أن مرضى السكري معرضون للإصابة بالوذمة البقعية واعتلال الشبكية.

.2- التدخين

دخان السجائر يعد سببا مباشرا لتهيّج العين، والتدخين يزيد خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية داخل الشبكية أو العصب البصري، مما قد يقود للضمور البقعي والعمى

3- دعك العينين

يعرضك فرك عينك لخطر الإصابة بالقرنية المخروطية، وهي حالة تضعف فيها القرنية تدريجياً وتتغير شكلها بمرور الوقت.

4- عدم ارتداء نظارات واقية

عند العمل باستخدام أدوات النجارة أو الكهرباء، تكون معرّضاً لتطاير مقذوفات مفاجئة قد تصيب عينك وتؤدي للعمى، لذا ينصح بارتداء نظارات واقية.

5- النظر في الشمس مباشرة

إن كمية الطاقة التي توفرها الشمس، حتى من خلال النظارات الشمسية المناسبة، يمكن أن تخلق الكثير من الحرارة في العين، بحيث يمكن أن تسبب حروقاً في شبكية العين، والمعروف باسم اعتلال الشبكية الشمسي.