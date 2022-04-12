"واتس آب" تعمل على إنشاء ميزة جديدة.. فما هي؟

تعمل شركة "واتس آب"، في الوقت الحالي، على إنشاء ميزة جديدة للغاية في إصدار تجريبي من تطبيقها، بحيث يتوقع إطلاقها قريبا.

وأفصح موقع مختص وهو"WABetaInfo"، عن هذه الميزة الجديدة والتي بموجبها ستسمح للمستخدمين بإجراء استطلاعات الرأي داخل المجموعات.

ويشار إلى أن استطلاعات الرأي هي خيار متاح في معظم التطبيقات مثل"تويتر" و"تلغرام" و"فيسبوك"، ولذا، يبدو أنه حان الوقت للحصول على الميزة على "واتس آب".

وأوضح الموقع المختص، أنه في الأسابيع القليلة المقبلة، قد يرى المستخدمون ميزة الاقتراع التي يتم اختبارها حالياً على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق.

وتناقلت العديد من الشائعات أن الميزة هي ستكون مخصصة لأجهزة iOS، ومن المحتمل أن تشمل أندرويد أيضاً.

وبناءً على ذلك، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء سؤال بخيارات مخصصة للردود التي يمكن للأشخاص في الدردشة الجماعية التصويت لها، سيتضمن ما يصل إلى 12 خيارا مختلفا للإجابات، وسيسمح الاستطلاع بشكل أساسي فقط لأعضاء المجموعة برؤية استطلاعات الرأي والنتائج.

وتجدر الإشارة إلى أنه غالباً ما تختبر شركة "واتس آب" ميزات جديدة على تطبيقها التجريبي WhatsApp beta، ويستغرق الكثير منها شهوراً قبل طرحها.