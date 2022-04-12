بالصور الرابطة الإسلامية تنفذ سلسلة فعاليات في كليتي الزيتونة والدعوة شمال القطاع

نفذت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، سلسة من الفعاليات وذلك ضمن الحملة الدعوية التي حملت عنوان "وليضربن بخمرهن" في كليتي الزيتونة و الدعوة الإسلامية شمال القطاع .

ويُشار إلى أنه تتضمن سلسلة الفعاليات عدة فقرات منها :ملتقى ديني، نشرات تعريفية، جولة ميدانية، مسابقات هادفة.

وبدورها تحدثت أ.أروى الكفارنة عن مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة وفضائله في الشريعة الإسلامية، متمنية من الله عز وجل أن ينير بصيرة الطالبات لرؤية الحق والإلتزام بالحجاب الشرعي طاعةً لله عز وجل وامتثالاً لأمره سبحانه.

ومن جهتها نوَّهت مسؤولة مكتب الشمال في الرابطة الأستاذة سمر صالح إلى أن هذه الفعاليات تأتي من باب إثراء المعلومات الثقافية لدى الطالبات والتي تعزز الوازع الديني لديهنَّ.













