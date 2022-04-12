سلاح الجو الروسي يدمر عشرات المنشآت العسكرية الاوكرانية

دمر سلاح الجو الروسي، اليوم الثلاثاء، 32 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما استهدفت صواريخ عالية الدقة مرافق مهمة في مطار عسكري بغرب أوكرانيا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر مستودع ذخيرة وحظيرة محمية تحتوي على طائرات أوكرانية في مطار ستاروقنسطنطينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب البلاد، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة قرب قرية غافريلوفكا بمقاطعة كييف.

وأشارت إلى أن الأهداف التي تم تدميرها تضم منظومة صواريخ مضادة للطائرات من ظراز Buk-M1 ورادارا للإضاءة والتوجيه لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300، بالإضافة إلى نقطة قيادة واحد و18 موقعا لتركيز المعدات العسكرية الأوكرانية.

واستطاعت القوات الروسية اسقاط طائرتين بدون طيار في محيط مدينتي بيرديانسك وميليتوبول في جنوب أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، أن اجمالي الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بلغ 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و443 طائرة مسيرة، و2139 دبابة ومدرعة أخرى، و241 راجمة صواريخ، 917 قطعة من المدفعية الميدانية ومداف الهاون، بالإضافة إلى 2046 مركبة عسكرية خاصة.