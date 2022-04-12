ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل مستمر أسعار العملات في العديد من الدول العربية المجاورة، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء، مقابل الليرة اللبنانية، وبعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

سعر الدولار في لبنان اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، ارتفاعاً ملحوظاً لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

سعر الدولار في لبنان

سعر الدولار في السوق الموازية

وافتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 24500- 24700 ليرة لبنانيّة لكل دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 24350 - 24400 ليرة لبنانيّة لكل دولار.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

سعر الدولار في منصة "صيرفة"

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" أمس الأحد 64.5 مليون دولار بمعدل 22250 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".