الصحة "الإسرائيلية": 12 وفاة و5780 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

توفي، اليوم الثلاثاء، 12 "إسرائيلياً" بفيروس كورونا في "إسرائيل"، فيما أصيب 5780 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، أنه منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحاً، سجلت 967 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات النشطة 41784 إصابة نشطة.

وأوضحت الصحة "الإسرائيلية"، أنه منذ تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات بالفيروس 4008748 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10601.

وبينت، أنه يرقد في المستشفيات 687 مصاباً، بينهم 256 مصاباً بحالة خطيرة و113 بحالة خطيرة جداً، بينما تم ربط 96 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

جدير ذكره أنه سُجلت نحو 48000 إصابة بانخفاض بنسبة 37.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في وقت شخصت 194 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 33.8%، فيما أعلن عن وفاة 21 مصابا تأثراً بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض بنسبة 63.8%.