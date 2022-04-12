ريال مدريد يضع شرطاً لضم النرويجي هالاند

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع شرطاً مقابل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويُشار إلى أن هالاند أبدى رغبته في الرحيل عن فريق دورتموند عقب نهاية الموسم الجاري، حيث ارتبط اسمه بالرحيل إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية :"إن ريال مدريد ومانشستر سيتي هما الأقرب لضم هالاند، حيث يتمتعان بقدرات مالية أعلى من برشلونة".

وأضافت الصحيفة الألمانية :"أن الناديين قدما عرضًا مشابهًا لهالاند، لكن اللاعب يتطلع للعب في الليغا.

ولفتت، إلى أن ريال مدريد سيحاول تخفيض عمولة مينو رايولا وكيل اللاعب (40 مليون يورو) وألف إنجي هالاند والد اللاعب (30 مليون يورو)، وإلا التنازل عن ضم اللاعب وتركه إلى مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن إجمالي ما سيتم دفعه في صفقة هالاند سيصل إلى 255 مليون يورو على الأقل، وهو رقم مرتفع للغاية بالنظر إلى أن الهدف صاحب الأولوية الأكبر للريال، وهو الفرنسي كيليان مبابي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن يحصل مبابي على مكافأة توقيع أيضًا، قد تصل إلى 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي، وكل ذلك سيشكل عبئا على خزينة الملكي.