السعودية: مليونا شخص أدوا العمرة منذ بداية رمضان

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، أداء نحو مليوني معتمر العمرة، منذ بداية شهر رمضان الذي حل أوائل الشهر الجاري.

وقال أسامة الحجيلي، وكيل رئيس شؤون الحرمين، للتفويج:" أنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان حتى اليوم العاشر، الإثنين، تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام.

وأكد الحجيلي أن التفويج تم وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، دون أن يقدم تفاصيل أكثر.

وبدورها أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عن توزيع مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشر الأوائل من شهر رمضان".

وأوضحت الرئاسة، أنه تم توزيع الوجبات بمساعدة أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة لتوزيع 120 ألف وجبة إفطار يومياً في ساحات المسجد.

ويُشار إلى أنه يقصد بالعمرة، زيارة الكعبة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة بالمسجد الحرام، ويمكن أداؤها في أي وقتٍ من السنة، بخلاف ركن "الحج" وهو فريضة تتم في أيام محدودة بالعام وتبدأ قبل حلول عيد الأضحى.