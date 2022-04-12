وقفة تضامنية بغزة مع الأسيرات داخل سجون الاحتلال

شاركت عشرات النساء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفةً تضامنية مع الأسيرات داخل سجون الاحتلال.

ويُشار إلى أنه نَظّمت الوقفة جمعية واعد للأسرى والمحررين، بالتعاون مع الإطار النسائي في حركة "حماس"، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وخلال الوقفة، رفعت المشاركات ، صوراً للأسيرات والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبدورها دعت عبير النجّار، إحدى المشاركات في الوقفة، إلى ضرورة التفاف الكل الفلسطيني، حول قضية الأسيرات.

وقالت النجّار: "هذه الوقفة للتأكيد على حق الأسيرات في الدفاع عن أنفسهن، وحقهن في نيل الحرية والعودة لمنازلهن".

وأضافت :" أن الأسيرات داخل السجون يواجهن ألواناً مختلفة من العذاب النفسي والجسدي، موضحةً أن هذه الانتهاكات التي تعاني منها الأسيرات، لا يمكن أن يقبل بها إنسان، أو أي قانون".

وتأتي هذه الوقفة ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام.

جدير ذكره أنه يقبع داخل سجون الاحتلال نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.