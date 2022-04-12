ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022، ويقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الجزائر، وبمختلف العيارات المتداولة في أسواق الذهب، حيث يهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.

ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022

وشهدت اسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً مقارنةً بأسعاره امس، ليسجل عيار 21 مبلغ 7,903 دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري كما يأتي:

ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022

أسعار الذهب في الجزائر