ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022، ويقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الجزائر، وبمختلف العيارات المتداولة في أسواق الذهب، حيث يهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.
ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022
وشهدت اسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً مقارنةً بأسعاره امس، ليسجل عيار 21 مبلغ 7,903 دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري كما يأتي:
ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022
أسعار الذهب في الجزائر
|الوحدة
|دينار جزائري
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|9,032 دينار
|$63.00
|سعر الذهب عيار 22
|8,279 دينار
|$57.75
|اسعار الذهب عيار 21
|7,903 دينار
|$55.13
|اسعار الذهب عيار 18
|6,774 دينار
|$47.25
|سعر الذهب عيار 14
|5,269 دينار
|$36.75
|سعر الذهب عيار 12
|4,516 دينار
|$31.50
|اسعار أوقية الذهب
|280,892 دينار
|$1,959
|اسعار جنيه الذهب
|63,225 دينار
|$441.03
|اسعار كيلو الذهب
|9,031,902 دينار
|$63,003