ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:08 م
12 ابريل 2022
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ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022، ويقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الجزائر، وبمختلف العيارات المتداولة في أسواق الذهب، حيث يهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.

ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022

وشهدت اسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً مقارنةً بأسعاره امس، ليسجل عيار 21 مبلغ 7,903 دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري كما يأتي:

ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12-4-2022

أسعار الذهب في الجزائر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 9,032 دينار $63.00
سعر الذهب عيار 22 8,279 دينار $57.75
اسعار الذهب عيار 21 7,903 دينار $55.13
اسعار الذهب عيار 18 6,774 دينار $47.25
سعر الذهب عيار 14 5,269 دينار $36.75
سعر الذهب عيار 12 4,516 دينار $31.50
اسعار أوقية الذهب 280,892 دينار $1,959
اسعار جنيه الذهب 63,225 دينار $441.03
اسعار كيلو الذهب 9,031,902 دينار $63,003

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