الأوقاف تعلن نتائج مسابقة الأقصى الدولية الالكترونية في إتقان وتلاوة القرآن الكريم لعام 2022

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري أسماء الفائزين في مسابقة الأقصى الدولية الالكترونية في إتقان وتلاوة القرآن الكريم لعام 2022من داخل فلسطين وخارجها ممن شاركوها هذه المسابقة الأولى من نوعها في فلسطين. وقد هنأ سماحته الفائزين وتمنى لمن لم يحالفهم الحظ بالفوز في العام القادم ان شاء الله تعالى.

ووجه البكري شكره للأخ / أبو مازن – حفظه الله – رئيس دولة فلسطين، راعي القرآن الكريم في فلسطين، على دعمه المتواصل للقرآن وأهله بتكريمه لحفظة القرآن الكريم ، والذي سيكرمهم في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية قريباً إن شاء الله تعالى، كما وجه شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية الذي لم يتردد لحظة في متابعة ورعاية هذه المسابقة التي لاقت منه كل تأكيد وتشجيع.

وقال البكري إن الهدف من المسابقة هو تشجيع حفظ كتاب الله عز وجل ، والعناية به وتجويده وترتيله وتشجيع المسلمين على التنافس في حفظه وتنشئة جيل قرآني وربط المسلمين بقضيتهم الأولى ألا وهي قضية المسجد الأقصى المبارك، وربط المسلمين خارج فلسطين مع هذه القضية العادلة، قضية المسلمين الأولى.

وكان قد شارك في المسابقة (27) متسابقاً من (13) دولة وكانت التصفيات الأولية بتاريخ 27/3/2022 عن طريق تسجيل مقطع معين وإرساله إلكترونياً، والتصفيات النهائية بتاريخ 31/3/2022 عن طريق تطبيق ZOOM، من خلا لامتحان مباشر من قبل أعضاء لجنة المسابقة التي شكلتها وزارة الأوقاف من المختصين والمالكين للخبرة في تحكيم المسابقات المحلية والدولية.