حركة الجهاد الاسلامي تنعي الشهيد زكارنة وتؤكد على مواصلة المقاومة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:46 م
12 ابريل 2022
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نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 12/4/2022، ابنها الفتى الشهيد/محمد حسين زكارنة (17 عامًا) الذي ارتقى يوم أمس خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين مساء الأحد الماضي.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، على أن هذه الدماء الزكية تسيل دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها، في معركة من أقدس المعارك التي يواصلها شعبنا ومقاومتنا حتى كنس الاحتلال الصهيوني وطرده عن أرضنا، وزوال إرهابه الغاشم.

وتوجهت الحركة بالتحية لأبناء شعبنا الذين يقفون سدًا منيعًا في وجه إرهاب العدو الصهيوني، ويفشلون مخططاته لاقتحام مخيم ومدينة جنين، وكافة مدن الضفة المحتلة.

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