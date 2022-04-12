كهرباء غزة : بداية الأسبوع المقبل البدء ببرنامج المكافأة للمواطنين الملتزمين بالدفع

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم الثلاثاء 12/4/2022 , انه سيتم بداية الأسبوع المقبل البدء ببرنامج المكافأة للمواطنين الملتزمين بالدفع وآليات الاستفادة منها، وأخذنا موافقة على استمرار البرنامج، داعيا المواطنين لاغتنام الفرصة والاستفادة من الخصم والتقسيط للمستحقات المتراكمة.

وقال ان تحسن جدول الكهرباء يعود لانحسار موجة المنخفضات الجوية ولا يوجد استهلاك كبير على الكهرباء وكمية الكهرباء هي ذاتها ولكن الذي اختلف هو طريقة استهلاك المواطنين.

وأوضح ان ما يصلنا من الاحتلال 120 ميجاوات، ونواجه تحدياً في تشغيل المولد الرابع لحاجته لكمية كبيرة من الوقود تتراوح بين 150 – 160 ألف لتر.

وقال "نطمح لأن تكون الكهرباء على مدار الساعة للمواطنين وكل المرافق الحيوية، وأن ننعم بتيار كهربائي يمكننا من العيش بحياة كريمة".