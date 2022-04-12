دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول مكتوب كاملة في رمضان 2022

ادعية ليلة القدر في شهر رمضان المبارك 2022 ، وبدأ الصائمون من الآن بالتحضير لقيام هذه الليلة المباركة في الصلاة بالمساجد حيث يريد هؤلاء الحصول على هذه الادعية سواء كانت مكتوبة او قصيرة من أجل التضرع به إلى الله عزوجل ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة الادعية كاملة ، ويحرص المسلمون من وراء هذا الدعاء كسب فضائل هذه الليلة .

وحرصنا كل الحرص على وضع ادعية ليلة القدر في رمضان 2022 بسبب عمليات البحث المتواصلة على جوجل الشهير والمنصات الرقمية وزادت في الآونة الأخيرة التي دخلت في أيام العشر الأواخر ، وفيما يلي التفاصيل كاملة .

دعاء ليلة القدر مكتوب وقصير

أولا: اللهم إني استودعك ليلة القدر، اللهم إني استودعك كل دعوة دعوتها وفوّضتها إليك، يا ربّ إني أستودعك أيامي، يا ربّ أرني فيها ما يسرّ قلبي وابعد عني وعن أبنائي ما يضرنا.

ثانيا: اللهم إن هذه الليلة خير لياليك؛ فارزق اللهم خير ما بعدها، وجنّبنا شره.

يُستحب الإكثار من قول: لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن الصلاة علي النبي محمد -صلي الله عليه وسلم-، ومن الدعاء، والاستغفار، والتوبة إلي الله.

ثالثا: اللهم اعتق رقابنا من النار وعوضنا عن أحزاننا وبدلها بفرحة تدمع لها عيوننا، اللهم بدل أقدرانا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان، اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

السور المحبب قراءتها في ليلة القدر

ونشير إلى حضراتكم في هذه المقالة ، إلا أنه لا يوجد أي دليل أو سند من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يشير إلى أنه يجب قراءة سورة معينة في هذه الليلة المباركة .

آيات عن ليلة القدر

﴿1﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

﴿2﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

﴿3﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

﴿4﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

﴿5﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول

فضائل ليلة القدر

وبيّنت دار الإفتاء، فضائل سور القرآن في ليلة القدر، من أجل العتق من النار وقبول عبادتها، وفي ليلة القدر يغفر الله عز وجل جميع مؤديي ليلة القدر، لما لها من أهمية في السماء، وبالذات في شهر نزل فيه القرآن الكريم.

وتتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض وتسلم على المؤمنين الصائمين في ليلة القدر، وتستغفر لهم وتدعو لهم بالرحمة، وليلة القدر فضائل كثيرة كما ذكرها الله عزو جل في سورة القدر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

وقت بدأ ليلة القدر

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"