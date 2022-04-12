مكافأة مالية من جماعات الهيكل لمن يذبح قرباناً في الأقصى يوم الجمعة

نشرت جماعات الهيكل على مختلف منصاتها إعلاناً يدعو الصهاينة إلى المبادرة الفردية لتقديم "قربان الفصح" في المسجد الأقصى المبارك مساء يوم الجمعة القادم 14 رمضان (15-4-2022)، واعدة من يتمكن من ذلك بمكافأة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل "حوالي 3,100 دولار"، ومنح من يدخل السخل دون ذبحه بمكافأة تعويضية قدرها 800 شيكل "250 دولار"، ومن يحاول ويفشل مكافأة مقدارها 400 شيكل "125 دولار"، وذيلت إعلانها بالقول بأن تقديم القربان هو الرد الطبيعي على "الإرهاب".

وكانت جماعات الهيكل بالأمس قد نفذت محاكاة لتقديم القربان ملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، إلا أن معظم حاخاماتها ونشطائها قد باتوا مقتنعين بأن الوقت قد حان لتقديم القربان في الأقصى بعد المسيرة الطويلة من المحاولة عبر المحكمة منذ 2010، والإحياء العملي لطقوس القربان في عدة أماكن حول الأقصى منذ 2014.

وأكدت جماعات الهيكل في تصريحات لقادتها بعد نشر الإعلان بأن "الوقت قد حان لتغيير قواعد اللعب"، مضيفة أنه "لا حـ.ـمـ.!س ولا الأردن يقررون ما يحصل [في الأقصى]، فنحن من سنقرر مصير قربان الفصح"، مؤكدة "إننا في هذا الجمعة القادم، في عشية الفصح، سنأتي إلى جبل الهيكل من كل أنحاء البلاد لنقدم قربان الفصح في موعده، ونجدد العبادة اليهودية [في الأقصى] بعد 2000 عام من اندثارها