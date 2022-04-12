جمعية أصحاب المخابر بغزة توضح حقيقة نفاذ الطحين خلال 3 أسابيع

أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الثلاثاء، أن كميات مخزون الطحين في غزة الحالية تلبي حاجة الأهالي والأسواق، موضحًا أنه لا يوجد أي عجز في تلك الكميات بالوقت القصير.

وأوضح العجرمي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عمليات استيراد القمح من الداخل المحتل والجانب المصري مستمرة وبكميات تلبي حاجات الأهالي والأسواق، مشيرًا إلى أن من 15 إلى 20 شاحنة تقريبًا وبحسب الحاجة تصل أراضي القطاع، كل أسبوع.

من جهته، حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية من نفاد مخزون القمح والدقيق في الأراضي الفلسطينية في غضون 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء وتقوض القدرة الشرائية للفلسطينيين.

وقال مكتب المنظمة في فلسطين، في بيان، إن "احتياطات دقيق القمح قد تنفذ في ثلاثة أسابيع".

وأوضحت المنظمة، أن واردات القمح والدقيق تشكل 95% من احتياجات الأراضي الفلسطينية، البالغة حوالي 450 ألف طن سنويا.

وأضافت أن “السلطة الفلسطينية لا تمتلك بنى تحتية لتخزين القمح، وهي تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني وعلى البنى التحتية لإسرائيل، التي بدورها تستورد أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا”.