موعد بدء اجازة الربع الثالث في مدارس والحكومة والأونروا بغزة

اعلنت وزارة التربية بغزة والاونروا عن موعد بدء اجازة الربع الثالث في المدارس ، وخاصة بعد تغيير الموعد وتأخيره عن موعده المحدد لأخر شهر رمضان ، حيث كشف رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة (أونروا) فريد أبو عاذرة، اليوم الإثنين 2022، عن موعد ومدة إجازة الربع الثالث من العام الدراسي 2021/2022.

وأوضح في قرار نشره اليوم الإثنين، أنه تقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة عيد الفطر السعيد، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 6 مايو المقبل. وأشار إلى أن الدراسة سوف تستأنف يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.