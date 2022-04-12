حريق في مدرسة لـ"أونروا" بمخيم جرمانا بريف دمشق تؤدي بحياة مواطن وإصابة طفلين

توفي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، ليلة أمس، إثر انفجار في غرفة تخزين للوقود بمدرسة كفر سبت، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينين بريف دمشق.

وقالت مصادر محلية: إن "الانفجار وقع أثناء قيام حداد بصيانة وتلحيم أحد خزانات الوقود. وأدى انفجار الخزان إلى وفاة الحداد رمزي علي، وإصابة طالبين بحروق طفيفة نُقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى بعض الأضرار المادية في غرفة التخزين.

وأسس مخيم جرمانا عام 1948، ويقع على بعد ثمانية كيلومترات عن العاصمة دمشق، فوق مساحة تبلغ 0.03 كيلومتر مربع، ويقيم فيه حالياً قرابة 13 ألف لاجئ فلسطيني.