دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل وقصير والذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويبحث الملايين من الأشخاص في مختلف انحاء العالم عن هذا الدعاء من اجل التضرع بها امام الله عزوجل في هذه الليلة المباركة التي يحرص كل مسلم على إقامة الليل ، وقد قرر فلسطين اليوم وضع التفاصيل كاملة في هذه المقالة ، حيث تمتلئ ليلة القدر بالسكينة، والأمن، والطمأنينة حتى طلوع شمسها، وفيها تتنزل الملائكة بالرحمة، والسلامة، والخير لأهل الطاعة والإيمان، وندعوكم إلى قراءة السطور كاملة وقد وضعنا فيها سور من القرآن المحبب قراءتها .

دعاء ليلة القدر مكتوب وقصير

أولا: اللهم إني استودعك ليلة القدر، اللهم إني استودعك كل دعوة دعوتها وفوّضتها إليك، يا ربّ إني أستودعك أيامي، يا ربّ أرني فيها ما يسرّ قلبي وابعد عني وعن أبنائي ما يضرنا.

ثانيا: اللهم إن هذه الليلة خير لياليك؛ فارزق اللهم خير ما بعدها، وجنّبنا شره.

يُستحب الإكثار من قول: لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن الصلاة علي النبي محمد -صلي الله عليه وسلم-، ومن الدعاء، والاستغفار، والتوبة إلي الله.

ثالثا: اللهم اعتق رقابنا من النار وعوضنا عن أحزاننا وبدلها بفرحة تدمع لها عيوننا، اللهم بدل أقدرانا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان، اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

السور المحبب قراءتها في ليلة القدر

ونشير إلى حضراتكم في هذه المقالة ، إلا أنه لا يوجد أي دليل أو سند من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يشير إلى أنه يجب قراءة سورة معينة في هذه الليلة المباركة .

آيات عن ليلة القدر

﴿1﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

﴿2﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

﴿3﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

﴿4﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

﴿5﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول

فضائل ليلة القدر

وبيّنت دار الإفتاء، فضائل سور القرآن في ليلة القدر، من أجل العتق من النار وقبول عبادتها، وفي ليلة القدر يغفر الله عز وجل جميع مؤديي ليلة القدر، لما لها من أهمية في السماء، وبالذات في شهر نزل فيه القرآن الكريم.

وتتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض وتسلم على المؤمنين الصائمين في ليلة القدر، وتستغفر لهم وتدعو لهم بالرحمة، وليلة القدر فضائل كثيرة كما ذكرها الله عزو جل في سورة القدر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

وقت بدأ ليلة القدر

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة".