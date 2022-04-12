الاحتلال يعتقل الشيخ أبو العز من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشيخ المجاهد إبراهيم أحمد أبو العز (63 عاماً) من بلدة زيتا قضاء طولكرم.

فقد اقتحمت القوات منزل الشيخ أبو العز فجر اليوم، بصورة همجية وقامت بعمليات تفتيش وتخريب للمحتويات والممتلكات، قبل أن تقوم باعتقاله.

وكان الشيخ أبو العز قد تعرض لاعتداء وحشي من قطعان المستوطنين، قرب مفرق "حوارة" بمدينة نابلس في 20-12-2021م، ما أدى لإصابته بجراح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

يذكر أن المحرر أبو العز، أمضى في سجون الاحتلال 14 عاماً، على خلفية الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وهو شقيق الشهيد خالد أبو العز الذي استشهد في 2002م.