نجاة مسؤول جزائري من عملية اغتيال

نجا، اليوم الثلاثاء، مسؤول جزائري بأعجوبة من عملية اغتيال بواسطة إطلاق نار من مسلحين في ولاية خنشلة الجزائرية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن رئيس قسم مديرية التعمير والبناء، بدائرة قايس في ولاية خنشلة الجزائرية، تعرض لهجوم مسلح من طرف مجهولين.

وأشار الإعلام الجزائري، إلى أن مجهولين النار اطلقوا النار على هذا المسؤول وهو داخل سيارته السياحية، عند باب مقر قسم التعمير عندما كان خارجا من عمله.

واستقرت الرصاصات بباب المركبة، قبل فرار الفاعلين نحو وجهة مجهولة، فيما لم يصب المسؤول بأي جروح.

وفتحت القوات الأمنية تحقيقًا في معرفة ملابسات الحادثة، للوصول إلى الجناة.