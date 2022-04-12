موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4-2022 لتوزيع 100 دولار

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 4-2022 لتوزيع 100 دولار ، وفي منتصف شهر رمضان المبارك بدأ المنتفعون في قطاع غزة بالبحث عبر محركات البحث بالأنترنت لمعرفة الإجابة من مصادرها الرسمية ، وسارعت وكالة فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الموعد ورابط الصرف الذي يمكن للجميع فحص أسماؤهم في هذه الدفعة الجديدة .

ونقدم بين ايديكم موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 4-2022 لاستلام 100 دولار وهي تأتي في إطار الدعم القطري المقدم للشعب الفلسطيني الذي يعانون الويلات من الحصار الإسرائيلي وسياساته العقابية، حيث بلغت نسبة البطالة بين صفوف الشباب بغزة بأكثر من 50 % ، وعن التفاصيل فهو التالي:

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

وحتى كتابة هذه المقالة اليوم 12 ابريل/نيسان 2022 لم تصدر اللجنة القطرية برئاسة محمد العمادي في تحديد موعد صرف المنحة القطرية إلا أن بعض الأقاويل تتحدث على أن موعد صرف الأموال النقدية هو الأسبوع المقبل ن على غرار ما تم صرفه في الأشهر الماضية .

الاستعلام عن المنحة القطرية 2022

الشهر الماضي خصصت اللجنة القطرية 360 مليون دولار سنويا في إطار تجديد المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة ، وتشمل وقود محطة توليد الكهرباء ، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا، وأشياء أخرى".

موعد المنحة القطرية الجديدة

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

المنحة القطرية 100 دولار موعد الصرف لشهر 4-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 4-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.