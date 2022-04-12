أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12/4/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:48 ص
12 ابريل 2022
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سجلت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12/4/2022 ، ارتفاع طفيف تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

وبين اسعار الذهب ان سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم صعد في فلسطين، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 201.99 شيكل (62.71 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم، إلى نحو 176.74 شيكل (54.87 دولار).

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الثلاثاء 12/4/2022

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 202.36 شيكل        $63.02

سعر الذهب عيار 22  185.50 شيكل        $57.77

اسعار الذهب عيار 21 177.07 شيكل        $55.14

اسعار الذهب عيار 18 151.78 شيكل        $47.27

سعر الذهب عيار 14  118.05 شيكل        $36.76

سعر الذهب عيار 12  101.18 شيكل        $31.51

اسعار أوقية الذهب     6,294 شيكل  $1,960

اسعار جنيه الذهب      1,417 شيكل  $441.15

اسعار كيلو الذهب      202,365 شيكل       $63,019

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12/4/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

11 إبريل       202.29       177.01       151.72       118.01       101.15

10 إبريل       201.83       176.60       151.37       117.73       100.91

9 إبريل 201.80       176.58       151.35       117.72       100.90

8 إبريل 201.46       176.28       151.09       117.52       100.73

7 إبريل 200.34       175.30       150.26       116.86       100.17

6 إبريل 200.12       175.11       150.09       116.74       100.06

5 إبريل 198.06       173.31       148.55       115.54       99.03

4 إبريل 199.60       174.66       149.70       116.44       99.80

3 إبريل 198.45       173.65       148.84       115.76       99.23

2 إبريل 198.42       173.62       148.82       115.75       99.21

 

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