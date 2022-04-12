حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 12/4/2022 حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون في مدينة جنين واعتقلت عبد الرزاق فريحات، زهو فريحات، مجدي زهو فريحات.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب ضرغام زكارنة، وحمادة السعدي وإبراهيم السعدي في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أيمن ربحي حنيني، وأيسر سرحان من بلدة بيت دجن شرق نابلس".

وفي بلدة الخضر التي شهدت الليلة مواجهات عنيفة، اعتقلت قوات الاحتلال منتصر إسماعيل موسى، ومحمد إبراهيم صبيح، نصر الله إبراهيم صبيح- الخضر.

وفي بلدة طمون قالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليمان بشارات".

واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان في مناطق مختلفة في الخليل، حيث طالت جعفر جبريل أبو صالح، وصالح جبريل أبو صالح من بلدة صوريف شمال الخليل، كما اعتقلت المحامي محمد أحمد زهور من بلدة بيت كاحل، وعباس الحروب من دير سامت.

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور دويكات.