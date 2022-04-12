طالع أسعار الذهب في لبنان بتعاملات اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميا بتعاملات بداية الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، نحو 95.204 ألف ليرة (62.97 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بمستهل تعاملات اليوم في لبنان، عند مستوى 83.305 ألف ليرة (55.10 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، بداية تعاملات اليوم، عند 71.404 ألف ليرة (47.23 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 55.536 ألف ليرة (36.74 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعا عند مستوى 2.960 مليون ليرة (1959 دولارًا).

كما صعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل التعاملات، نحو 666.442 ألف ليرة (440.83 دولار).