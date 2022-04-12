سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر، صباح الثلاثاء 12أبريل/نيسان 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، زاد سعر الدولار إلى نحو 18.3 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) إلى 18.3 جنيه للشراء، 18.4 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 19.88 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى نحو 19.83 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، هبط سعر اليورو إلى نحو 19.83 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع.

وتراجع أيضًا متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى مستوى 23.82 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، 4.87 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) ارتفع سعر الريال السعودي إلى نحو 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند مستوى 4.86 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، 4.97 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 59.97 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.