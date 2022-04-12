طالع أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022

شهدت أسعار الذهب تراجعاً في الجزائر، اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، رغم صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.979 ألف دينار (62.71 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.857 ألف دينار (54.87 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى مستوى 6.734 ألف دينار (47.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.238 ألف دينار (36.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 279.244 ألف دينار (1950 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 62.854 ألف دينار (438.98 دولار).