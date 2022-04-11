أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في فلسطين، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 201.99 شيكل (62.71 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم، إلى نحو 176.74 شيكل (54.87 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، إلى مستوى 151.49 شيكل (47.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في فلسطين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.83 شيكل (36.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 6.282 ألف شيكل (1950 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.414 ألف شيكل (438.98 دولار).