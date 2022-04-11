أسعار الذهب في الكويت الثلاثاء 12 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، بتعاملات اليوم، إلى نحو 19.12 دينار (62.71 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، إلى نحو 16.73 دينار (54.87 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، إلى مستوى 14.34 دينار (47.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 11.16 دينار (36.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال التعاملات ، ارتفاعًا إلى نحو 594.74 دينار (1950 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21)، نحو 133.87 دينار (438.98 دولار).