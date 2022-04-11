طالع أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في البحرين، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في البحرين

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في البحرين، بتعاملا اليوم، إلى نحو 23.64 دينار (62.71 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في البحرين اليوم، إلى نحو 20.69 دينار (54.87 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في البحرين، إلى مستوى 17.73 دينار (47.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في البحرين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 13.79 دينار (36.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في البحرين

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في البحرين، خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفاعًا إلى نحو 735.34 دينار (1950 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في البحرين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 165.51 دينار (438.98 دولار).