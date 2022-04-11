مصدر في المقاومة يحذر: مخطط ذبح القرابين في الأقصى بداية أيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه

اعتبر مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية من أن مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في الأقصى لعب بالنار، و تجاوز للخطوط الحمراء.

و حذر المصدر في تصريح لقناة الجزيرة من أن استفزاز مشاعر العرب والمسلمين بداية أيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه.

وفي وقت سابق ، أصدرت مستوطنة "مجموعات المعابد المزعومة" دعوات جديدة ، أكدت فيها عزمها تنظيم مداهمات جماعية للمسجد الأقصى ، خلال ما يسمى بأيام "عيد الفصح" ، ابتداء من ليلة الجمعة 15 أبريل.

وأوضحت الدعوات أن المجموعات ستقدم "قرابين" داخل باحات المسجد الأقصى المبارك ، وستستمر المداهمات لمدة أسبوع حتى 22 أبريل / نيسان.

وتضمنت الدعوات ، التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “طاقم مصلين الهيكل” ، صورة لحمل صغير يرمز إلى التضحية التي يهدد الحاخامات بالتضحية بها في الأقصى هذا العام.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الغارات على المسجد الأقصى المبارك ، وإقامة صلاة الكتاب المقدس والطقوس التلمودية في ساحاته ، عقب الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق ، وجولته الاستفزازية في ساحة البراق. ساحات المسجد الأسبوع الماضي.