السنداوي: ما يحدث في الضفة المحتلة هو تطور طبيعي للمقاومة الفلسطينية

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي، اليوم الاثنين، أن "ما يحدث في الضفة المحتلة هو تطور طبيعي للمقاومة الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني يعرف أن الحرية لا تنال إلا بالدماء"، قائلاً: "المشهد في جنين هو مشهد الفخر والاعتزاز ومشهد ممزوج بالحزن على فراق الشهداء".

وأضاف السنداوي، عبر قناة القدس، أن دماء الشعب الفلسطيني رسالة إلى المطبعين بأن "الشعب الفلسطيني مستمر في تضحياته حتى التحرير"، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية تدعم الشعب الفلسطيني في مسيرته والدماء التي تسيل توحد الشعب الفلسطيني كافة خلف راية الجهاد

وأوضح أن الاحتلال يريد التهام المنطقة كاملةً ودماء الشهداء رداً على ذلك ونحن مستمرون في الجهاد والمقاومة

وشدّد السنداوي، على أن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال بالعودة من حيث جاء، وهذا يكون من خلال الوحدة في الميدان

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع الاحتلال والوقوف مع الشعب والشباب الثائر في كفاحهم ضد الاحتلال