فلسطين تسجّل وفاة واحدة و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين المحتلة، اليوم الإثنين، حالة وفاة واحدة، و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و668 حالة تعافٍ، منذ الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في تقرير الحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة الوفاة سجلت في الضفة، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: 98 إصابة في قطاع غزة، و112 في الضفة الغربية، و120 في مدينة القدس، مشيرة إلى أن أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 162، قطاع غزة 356، مدينة القدس 150.

وأوضحت ان هناك 14 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.