مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 10 الموسم الخامس اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 على اليوتيوب YouTube-اعلان الحلقة 10 برنامج غيث في رمضان 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، برنامج قلبي اطمأن، والذي يبحث عنه الملايين من الأشخاص في مختلف انحاء الدول العربية عن رابط مشاهدة هذا البرنامج الذي اشتهر بصورة رهيبة جدا خلال المواسم الماضية، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات عبر محركات جوجل، لذلك قررنا أن نقدم لكم فريق فلسطين اليوم كافة التفاصيل المتعلقة بمشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة 10 الموسم الخامس اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 على اليوتيوب YouTube- برنامج غيث في رمضان 2022 .

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة العاشرة 10 الموسم الخامس 2022

ونتيجة لعمليات البحث المتواصلة حول مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الحلقة السابعة 7 الموسم الخامس على القنوات الناقلة ، وتقوم فكرة البرنامج على حالة إنسانية إذ يقدم المساعدات للفقراء والمساكين في معظم دول العالم ، وفيما يلي التفاصيل كاملة .

موعد برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس الحلقة 10

وقد عكف فريق فلسطين اليوم على وضع مواعيد عرض برنامج غيث قلبي اطمأن طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2022 في تمام الرابعة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، ويحقق نسبة مشاهدات عالية جدًا .

قلبي اطمأن 2022

إلى جانب ذلك ، وضع لكم فريق الموقع نبذة تعريفية عن هذا البرنامج وهو قلبي اطمأن وهو برنامج خيري تم عرضه لأول مرة في 18 مايو 2018، ويلتقي مقدم البرنامج غيث بحالات اجتماعية واقعية في العديد من البلدان العربية، ويقدم لها المساعدة كي تنهض وتواصل مشوار الحياة ، وفيما يلي تفاصيل أكثر .

فكرة قلبي اطمأن الجزء 5

وقد حرص الفريق على وضع الفكرة التي يعتمد عليها البرنامج الذي نال على ثقة واعجاب الجمهور العربي ، وهي تقوم على تجول الإعلامي غيث في شوارع الدول العربية، للبحث عن حالات إنسانية تعاني من ظروف صعبة، وتقديم المساعدة لهذه الحالات بمبالغ مالية أو مساعدات أخرى.

برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس 2022

وتأسس برنامج قلبي اطمأن في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

واستطاع برنامج قلبي اطمأن خلال الثلاث سنوات، أسر قلوب مشاعر مئات الآلاف من المواطنين العرب، خلال مساعدته عشرات الفقراء وتقديم الدعم والمعونة للمتعففين.

برنامج غيث الحلقة العاشرة 10 في رمضان 2022

ويمكنك عزيزي المتابع أن تشاهد برنامج قلبي اطمأن عبر قناة التيوب ادناه ومتابعة حلقات البرنامج بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك 2022.