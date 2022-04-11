تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 في مصر على نايل سات وعرب سات hd

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات hd ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد القناة المهمة لدى الكثير من الأشخاص والمتابعين في مختلف انحاء دول العالم حيث سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدا في هذه الساعات من اجل الحصول على إشارة هذا التردد لضبطته على شاشات التلفاز والاستمتاع في مشاهدتها بكل اريحية تامة .

ونتيجة لذلك قمنا بوضع تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على جميع الأقمار حيث تميزت الفضائية التي تفوقت على العديد من المحطات المحلية والعربية بسبب محتواها الجذاب والمشوق حيث تحقق زي الوان في بعض الأيام مليون مشاهدة في اليوم الواحد .

ومن أجل مشاهدة المسلسلات الهندية المفضلة على تلفزيون المنزل، فقد ساركت وكالة "فلسطين اليوم"، لخدمة المواطنين وتقديم التردد الجديد لقناة زي الوان الجديد 2022 على النيل سات والعرب سات ، وهو الآتي:

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.





تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد زي ألوان الجديد 2022 في مصر

قناة زي ألوان 2022

فهي واحدة من القنوات المميزة والمتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية، مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة الماضية، أصبح هناك اتجاه واضح لمنافسة الأفلام لهندية الحديثة لأفلام هوليوود الأمريكية، إذ أن السينما الهندية أصبحت تستخدم التقنيات الحديثة.