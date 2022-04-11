قريبًا.. الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الاثنين أنه تم الاتفاق على آلية الافراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضاف المسؤول، أن مبلغ 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج سيتم نقله الى الحسابات المصرفية الخاصة بإيران عن طريق البنوك.

وتابع: "لقد تم التوصل لاتفاق حول الإطار المطلوب لرفع القيود عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج وذلك يندرج في إطار اتفاق آخر أبرم مع بعض الدول التي وقعت اتفاقيات تبادل مع إيران، وينبغي وضع هذه الأموال المجمدة خلال فترة زمنية محددة لا تتعدى بضعة أسابيع في الحسابات المصرفية الخاصة بإيران".

وأردف: أن الإطار المرسوم لعملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة هو شبيه بإطار الاتفاق المبرم مع بريطانيا والذي تم بموجبه وضع 470 مليون يورو في الحسابات المصرفية الخاصة بإيران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن هذا الإفراج عن الأموال الإيرانية يعتبر من مؤشرات رفع القيود المصرفية عن ايران بصورة تدريجية وبشكل غير مسبوق حتى منذ توقيع الاتفاق النووي مع ايران.