الاحتلال يعتدي على الأسير العارضة أثناء محاكمته

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على الأسير الفلسطيني محمود العارضة، خلال جلسة محاكمته على قضية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، بمحكمة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

جاء اعتداء الاحتلال على الأسير العارضة، بعد ترديده عبارة "هذا الوحش وهم من غبار" في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأسير العارضة، خلال جلسة المحاكمة في محكمة الناصرة: "لقد تعرضت امامكم للضرب في المحاكمة السابقة ولم تحركوا ساكنا".

وسمحت محكمة الاحتلال للأسرى الستة وهم أبطال عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع، بالحديث أمام المحكمة في الناصرة خلال جلسة ادعاءات العقوبة، وتحدثوا عن الأوضاع الصحية الصعبة التي عانوا منها في العزل.

وقال أيهم كممجي، المحكوم بالسجن مؤبدين، خلال جلسة المحاكمة في محكمة الناصرة "الإسرائيلية"، إن ""هدفي من عملية الهروب من سجن جلبوع كان زيارة قبر والدتي وأنا غير نـادم على ذلك".

من جهته، قال محمد العارضة: "لقد كنتِ عندما هوجمنا وضربنا من قبل وحدة النحشون هنا في هذه القاعة في هذه المحكمة، هذه المحكمة هي محكمة عسكرية، أخطأت باعتقادي أن هناك فرقا بين المحاكم المدنية في إسرائيل والمحاكم الإسرائيلية".

وتابع:" لست نادما على نزهة من خمسة أيام، وكنت مستعدًا بدفع حياتي مقابلها".

يعقوب القادري قال: كان هروبي أهم عمل في حياتي.مشيرا إلى أنه وحتى الآن يعاني من أوجاع وإهمال طبي”.

أما الأسير يعقوب قادري فقد قال إن هروبه أهم عمل في حياته.