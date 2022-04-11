الاحتلال يقتحم منزل خليل الخاروف مهدداً باعتقاله في الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل الشيخ والقيادي المحرر خليل الخاروف (50 عاماً)، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة إذنا جنوب غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر خاصة، أن القوات الصهيونية داهمت البيت بصورة همجية، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب لمحتوياته، وهددت الشيخ بالاعتقال في حال المشارك في فعاليات دعم وإسناد الأسير القائد خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوماً.

يذكر أن القيادي الخاروف متزوج، وقد أمضى أكثر من ثمانية سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري.