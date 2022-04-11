دعاء يوم 11 رمضان 2022.. ردد دعاء 11 رمضان 1443، لأهمية الأدعية في شهر رمضان المبارك، ولما يمكن أن يجمله في جعبته من ثواب وأجر، يشرع المسلمون في جميع أنحاء العالم البحث عن أدعية شهر رمضان، فهي تزيل الهموم عن كاهل وصدور المسلمين، كما إنها تجلب الرزق، وتقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يحرص المسلمون في كل مكان، تحضير أدعية شهر رمضان المبارك، وهنا نقف عند دعاء اليوم 11 من أيام الشهر الفضيل.

دعاء يوم 11 رمضان 2022

ويبحث المسلمون في هذا اليوم عن دعاء يوم 11 رمضان 2022.. ردد دعاء 11 رمضان 1443، لأن الأجر يبقى لمن استثمر هذه الأيام بكل ساعاتها ودقائقها في طاعة الله والأدعية الرمضانية وقراءة القرآن الكريم، والأعمال الصالحة، وتبادل الزيارات، وخاصة زيارة الأرحام، لكن في هذا اليوم تتصدر مواقع البحث عن دعاء يوم 11 رمضان 2022، وذلك من أجل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للمسلمين ويحقق أمنياتهم، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء يوم 11 رمضان 2022، حتى تنالوا الأجر والثواب عند ترديدها.

دعاء اليوم 11 رمضان

وتكمن أهمية الأدعية في شهر رمضان المبارك، بأنها تفرج الهموم عن الداعي، ويستجيب الله له، كما أنها تشكل حصناً منيعاً للداعي، وتحفظه من كل سوء، فهذا الأيام المباركة فرصة كبيرة، لاستثمارها والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضاته ونيل الأجر والثواب العظيمين.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

ولأن شهر رمضان من أعظم شهور السنة، فإن المسلمين يرددون أدعية الشهر الفضيل في كل يوم من أيامه المباركة، ونحن نرفق كم دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان، حتى نسهل على المسلمين عناء البحث عبر مواقع البحث الشهيرة والكثيرة، ولكي يكسب المسلمين الحسنات وتندثر سيئاتهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويحقق أمنياتهم، فهي أيام مباركة عند الله عز وجل.

دعاء 11 رمضان 2022

"اللهم حبب الي فيه الاحسان وكره فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين".

"اللهم في صباح يوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك تقبل طاعتي واهدني على الصراط المستقيم أنت خير المجيبين".