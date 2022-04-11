القيادي شلح: الحرب مع الاحتلال ما زالت مفتوحة ومنتصف الشهر صفارة البدء للمعركة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلح، أن الحرب مازالت مفتوحة بين الشعب الفلسطيني والعدو الصهيوني ومستمرة في جبهة الضفة المحتلة تحديداً في جنين.

وقال د. شلح في تصريح لإذاعة القدس، اليوم الاثنين، إن جنين منبع ومصنع الرجال والمقاومة وخزان الثورة في الضفة المحتلة، مشيرًا إلى أنه لذلك يريد الاحتلال أن ينتقم من أبناء جنين.

وأضاف: "الاحتلال لجأ إلى طريقة تمهيدية لاستنزاف مخيم جنين، ولكن هذا لا يعني أن جنين سترفع الراية البيضاء، لدى رجال جنين أبطال من جميع الفصائل استطاعوا أن يوجعوا العدو من خلال العمليات البطولية".

وأوضح د. شلح، انه ما سيقوم به الاحتلال في منتصف الشهر في المسجد الأقصى سيكون صفارة البدء للمعركة، مشيرا إلى أنه سيكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني لأن أهلنا في الضفة والداخل وغزة سيشاركون في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى.

وتوقع أن يكون بقية شهر رمضان معركة شرسة مع الاحتلال، متمنيًا الثبات للمقاومة وأن تسجل انتصار جديد في معركة سيف القدس 2".

وطالب القيادي في الحركة، الرئيس أبو مازن رفع الفيتو عن حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى ويطلق العنان لهؤلاء الأبطال بأن يصطفوا بجانب بقية الفصائل، لافتًا أن شعبنا الفلسطيني لم يراهن على السلطة وقضية التسوية، بل يعتمد على قوته ويراهن فقط على المقاومة.