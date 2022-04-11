سلاح الجو الروسي يدمر 78 هدفا عسكريًا في أوكرانيا

قصف سلاح الجو الروسي، اليوم الاثنين، 78 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أن الأهداف العسكرية الأوكرانية تضمنت مراكز قيادة ودفاعات جوية ومستودعات ذخيرة ومواقع تمركز للقوات الأوكرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة في خاركوف ودونيتسك ونيكولايف.

كما أسقطت الدفاعات مروحية من طراز "مي-24" في مقاطعة خيرسون.

ودمرت صواريخ روسية عالية الدقة أطلقت من الجو، الليلة الماضية، ورشة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية واقعة في مقاطعة دونيتسك، بما فيها من منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk-M1 وOSA-AKM.

بالإضافة إلى ذلك دمرت الضربات الروسية، مقاطعة دونيتسك، 9 دبابات و5 مدافع ذاتية الحركة "2 أس 3 أكتسيا" و5 أنظمة راجمات صواريخ "غراد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 60 عنصرا من كتائب القوميين المتطرفين.

وأشارت إلى أن الإجمالي الأهداف التي دمرتها القوات الروسية في أوكرانيا، منذ بداية العملية الخاصية، 129 طائرة و99 مروحية و243 منظومة للدفاع الجوي من طراز S-300 وBuk-M1 وOsa AKM.

بالإضافة إلى تدمير 44 طائرة بدون طيار، و2079 دبابة ومدرعة أخرى، و239 راجمة صواريخ، و909 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2003 مركبات عسكرية خاصة.