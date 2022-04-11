الجهاد بالخليل يشارك في مسيرة داعمة لجنين

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الاسلامي إلى جانب ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وأسرى محررين، في المسيرة الشعبية التضامنية نصرة لـ"مخيم جنين"، وذلك على دوار بن رشد بالخليل بالضفة المحتلة.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة التضامنية التي جاءت تلبية لدعوات شبابية من الخليل، وقوفهم إلى جانب أهلنا في مخيم جنين، الذي يتعرض للتهديد الصهيوني المتواصل، وقدَّم العديد من الشهداء الأبرار أثناء تصديهم للاقتحامات الصهيونية بحق المخيم.

وقال الأسير المحرر ثائر حلاحلة في كلمة ألقاها في المسيرة، إن المقاومة الفلسطينية التي تستبسل في كل وقت وحين ستُفاجئ العدو الإسرائيلي بصمودها وتصديها له في مخيم جنين.

وتحدث حلاحلة عن المواجهة التي تخوضها محافظة جنين ومخيمها مستحضراً جيل طوالبة الذين انتموا إلى مدرسته ونهجه، وتقديم أرواحهم رخيصة لأجل قضيتهم ودفاعهم عن مخيمهم.

وطالب المحرر حلاحلة بضرورة الوحدة بين صفوف المقاومين، وتجسيد معاني التلاحم بين كافة أبناء شعبنا، لضمان انتزاع الحقوق في الحرية والاستقلال، داعياً أهالي الخليل لدعم صمود أهلنا في مخيم جنين.