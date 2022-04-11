6 اسرى يدخلون اعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل 6 اسرى اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 ، أعوام جديدة داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلية"

وعرف من بين المعتقلين ، ما يلي:

الأسير القائد جمال عبد الفتاح الهور (48 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 26 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/01/1997م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير علي سليمان سعيد الصفوري (59 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/04/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أمجد محمد فوزي عواد (31 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/04/2011م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير علاء الدين توفيق فريحات (46 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/04/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عبد السلام عبد الرحيم بني عودة (45 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/04/2002م، وهو محكوم بالسجن 29 عامًا.

الأسير زياد عبدالعزيز عارف حنني (40 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/04/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.